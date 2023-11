Eliminacje Euro 2024. Adam Hlozek przed meczem z Polską w Warszawie na PGE Narodowym: Jedziemy po trzy punkty

Czechy z 11 pkt są na drugim miejscu w tabeli, za Albanią - 13, a przed Polską, która ma 10, ale rozegrała jedno spotkanie więcej. Zawodnik Bayeru Leverkusen ma świadomość, że decydujący będzie poniedziałkowy mecz z Mołdawią, bo zwycięstwo w nim zapewni Czechom awans niezależnie od innych rozstrzygnięć, ale Hlozek nie chce czekać do pojedynku w Ołomuńcu.

- Jedziemy do Polski po trzy punkty, żeby zrobić ten ostatni krok do awansu. Nie chcemy czekać do ostatniego meczu, choć to nie zależy do końca od nas