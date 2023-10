Eliminacje Euro 2024. Karol Świderski, nieoceniony napastnik reprezentacji Polski. "Ratownik w trudnych chwilach"

Człowiek od zadań specjalnych

W niedzielny wieczór Świderski trafił w 53. minucie na 1:1 z Mołdawią w Warszawie. Wynik w starciu ze 159. drużyną rankingu FIFA już się nie zmienił i kibice gwizdami pożegnali reprezentację, ale gol 26-letniego napastnika jest istotny. Pozwolił bowiem biało-czerwonym zachować szansę awansu z drugiego miejsca na Euro 2024 (choć muszą też liczyć na korzystne wyniki w innych meczach). W przypadku porażki byłoby to już niemożliwe.

Następca Lewandowskiego?

Z 35-letnim napastnikiem Barcelony, najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, łączy go m.in. gol w debiucie. Wychowanek Rawii Rawicz trafił do siatki w spotkaniu z Andorą (3:0) 28 marca 2021.

Tym siódmym golem w 15 występach było zwycięskie trafienie we Wrocławiu na 2:1 z Walią 1 czerwca 2022 roku w Lidze Narodów. Biało-czerwonych prowadził wtedy Czesław Michniewicz.

Lewandowski w swoich kolejnych 14 występach (do listopada 2009 roku) jeszcze tylko dwukrotnie pokonał bramkarzy rywali, natomiast Świderski dokonał tego sześciokrotnie. Z siedmioma golami w 15 meczach mógł więc być - pod względem statystyk - porównywany z dawnymi gwiazdami polskiego futbolu.

- Przed wejściem na boisko trener powiedział, że umiem strzelać gole i wiem, co mam robić. Miał rację - powiedział wówczas Świderski.

- To były ułamki sekund, piłka gdzieś mi się odbiła i sam nie wiem, jak strzeliłem. Ruszyłem nogą i wpadło. Mój kolejny ważny gol? Nie patrzę na to w ten sposób. Najważniejsze jest, że wygrywamy - dodał skromnie piłkarz, który do Charlotte FC trafił z PAOK Saloniki, a wcześniej grał w Jagiellonii Białystok.