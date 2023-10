Eliminacje Euro 2024. Poniedziałek w cieniu tragedii w Brukseli. Mecz Belgia - Szwecja przerwany

Tragedia przed meczem Belgia - Szwecja

W poniedziałek (16 października) doszło do zamachu terrorystycznego w stolicy Belgii. Po godzinie dziewiętnastej w strzelaninie na jednej z ulic w Brukseli zginęli dwaj kibice reprezentacji Szwecji,…

Na trybunach zasiadło ponad 35 tys. kibiców, w tym około 650 Szwedów , a wśród nich rodziny piłkarzy. "Stadion jest obecnie najbezpieczniejszym miejscem dla nich i nie chcemy aby wychodzili na miasto. Również piłkarze pozostaną na stadionie do odwołania" - powiedział szwedzkiej telewizji SVT obecny w Brukseli prezes tamtejszej federacji i były premier Fredrik Reinfeldt.

Imponujący dorobek Portugalii

W starciu o drugie miejsce w grupie J Luksemburg przegrał u siebie ze Słowacją 0:1. Goście przybliżyli się do awansu. Grupę wygrała Portugalia, która w poniedziałek rozgromiła w Zenicy Bośnię i Hercegowinę 5:0. Wszystkie bramki padły w pierwszej połowie, a dwie z nich zdobył Cristiano Ronaldo, który poprawił swój rekord trafień w narodowych barwach do 127. Nikt inny nawet się nie zbliżył do tego osiągnięcia.W trzecim spotkaniu tej grupy Islandia pokonała Liechtenstein 4:0. PAP