Elitarny poziom ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski bliżej gry o trofeum

1/4 finału Ligi Mistrzów: Kosmiczny poziom meczów

Polak wspierany z trybun Parc de Princes przez mamę i siostrę nie miał więc bezpośredniego wpływu na wynik, ale zebrał od hiszpańskich mediów pochlebne opinie - zwłaszcza za pracę zespołową. To on rozkręcił akcję na 1:0, najczęściej zrywał się do pressingu i właśnie jemu wybito też piłkę z linii bramkowej. Według katalońskiego "Sportu" zasłużył na notę 7 w dziesięciostopniowej skali.

Lewandowskiego w Paryżu dopingowały mama i siostra

- Cieszę się jak gram i wyglądam - to sprawia mi radość. Mam nadzieję, że w rewanżu postawimy kropkę nad i - podkreślił Lewandowski w pomeczowym wywiadzie. W przypadku awansu do półfinału rywalem Barcelony będzie zwycięzca pary Atletico Madryt - Borussia Dortmund (2:1 w pierwszym meczu). Nie można więc wykluczać, że przed Euro 2024 snajper reprezentacji Polski jeszcze raz zjawi się w Niemczech i to po to, by wyeliminować klub, któremu tak wiele zawdzięcza.