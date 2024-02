Puchar Anglii. Pięć goli Erlinga Haalanda

Decyzją Pepa Guardioli snajper nie został do ostatniego gwizdka. Z Luton zszedł w 77 minucie przy prowadzeniu 6:2. Resztę dograł Julian Alvarez.

Co jednak najlepsze, to nie pierwsze pięć goli Haalanda w jednym meczu dla City. W marcu zeszłego roku w ten sam sposób rozprawił się z RB Lipsk w wygranym aż 7:0 spotkaniu - też 1/8 finału tyle że Ligi Mistrzów...

Tylko w tym sezonie Haaland we wszystkich 30 meczach strzelił dla Manchesteru City 27 goli i dołożył do nich 6 asyst. W sumie jego dorobek dla Obywateli wynosi 79 bramek i 15 asyst w 83 meczach. Brakuje jeszcze tylko osiem trafień, by wyśrubować rekord strzelecki z Borussii Dortmund.

Haaland ostrzy sobie już zęby na kolejnego rywala. W niedzielę (3 marca) derby na Etihad z Manchesterem United, a potem rewanż z FC Kopenhagą w Lidze Mistrzów.