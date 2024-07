Fatalne rzuty karne reprezentacji Słowenii na Euro 2024. Prosili się o katastrofę

Fatalne wykonanie rzutów karnych w wykonaniu Słowenii

Mecz Portugalia - Słowenia był pierwszym spotkaniem podczas Euro 2024, o którego wyniku musiały rozstrzygnąć rzuty karne. Słoweńcy przez cały mecz wyglądali, jakby wyczekiwali właśnie na ten moment, no i się doczekali. Dodatkowo przewaga psychologiczna była po stronie Słoweńców, gdyż pod koniec pierwszej połowy dogrywki rzutu karnego, który mógł przesądzić o awansie, nie wykorzysta Cristiano Ronaldo.

Ronaldo rozpłakał się w 1/8 finału Euro 2024

Jednak portugalski gwiazdor w serii "jedenastek" był już bezbłędny, w przeciwieństwie do rywali. Jako pierwszy do swojej próby podszedł Josip Ilicić. To miała być "romantyczna historia", gdyż słoweński napastnik wrócił do profesjonalnego sportu po problemach związanych z depresją. Jednak 36-letni snajper uderzył w najgorszy możliwy sposób i Diogo Costa triumfował po raz pierwszy.