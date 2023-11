FC Barcelona dostanie odszkodowanie od hiszpańskiej federacji za kontuzjowanego Gaviego. Media: Nawet 7,5 mln euro dla "Dumy Katalonii" Jakub Jabłoński

Barcelona dostanie rekompensatę za stratę kluczowego piłkarza! Duża kasa dla klubu CESAR MANSO/AFP/East News

Liga hiszpańska. FC Barcelona wróci do gry po przerwie reprezentacyjnej bez swojego kluczowego piłkarza w linii pomocy. Pablo Gavi z powodu zerwania więzadeł w kolanie oraz uszkodzenia łąkotki wypadnie "Dumie Katalonii" na ok. 6-8 miesięcy. Jak informuje hiszpański dziennik "AS" mistrzowie Hiszpanii z poprzedniego sezonu będą mogli liczyć na rekompensatę od tamtejszej federacji.