FC Barcelona straciła swoją gwiazdę na kilka miesięcy. Gavi doznał fatalnej kontuzji w meczu reprezentacji Hiszpanii

Gavi zerwał więzadła w kolanie

Reprezentacja Hiszpanii w ostatnim meczu eliminacji Euro 2024 zagrała w Valladolid z Gruzją. La Furia Roja zagwarantowała sobie udział w turnieju już wcześniej, dlatego spotkanie z ekipą Willy'ego Sagnola nie miało żadnej wagi. Podopieczni szybko wyszli na prowadzenie, bo już w 3. minucie Robin Le Normand pokonał bramkarza rywali. Khvicha Kvaratskhelia po siedmiu minutach doprowadził do wyrównania.

Media społecznościowe błyskawicznie obiegła informacja, że kontuzja Gaviego to prawdopodobnie zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. Taki uraz oznacza kilka miesięcy przerwy, dlatego Gavi'ego nie zobaczymy prawdopodobnie do końca sezonu. Przypomnijmy, że z tą samą kontuzją musiał zmagać się Jakub Moder z Brighton. Polski pomocnik po prawie 600 dniach przerwy zaczyna wracać do gry.