FC Barcelona problemem Roberta Lewandowskiego? Michał Probierz krytycznie wypowiedział się o zespole polskiego napastnika

Robert Lewandowski zacznie trzeci sezon w Barcelonie

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony w połowie 2022 roku w poszukiwaniu nowych wyzwań. Pierwsze miesiące były bardzo dobre, ale po mundialu w Katarze Polak bardzo obniżył loty. "Lewy" był nie tylko słaby technicznie, ale jego motoryka również się pogorszyła. Doskonałe przygotowanie fizyczne to przecież jego główny atut za czasów gry w Bayernie Monachium. Na szczęście w 2024 roku 35-latek odzyskał formę i strzelił kilka ważnych goli.

- Robert jest najlepszym strzelcem Barcelony i trzeba powiedzieć, że zespół mu nie pomaga . Często znajduje się w korzystnej pozycji do oddania strzału, ale piłka nigdy do niego nie dociera. W ostatnim meczu, kiedy dostał piłkę, strzelił bardzo pięknego gola. Barca była w opłakanym stanie, a Robert próbował wyciągnąć drużynę, ale w momencie, gdy Barca odpadła z walki o trofea, morale w drużynie spadło - powiedział Michał Probierz w rozmowie z TVP Sport.

Lewandowski będzie kluczowy na Euro

Robert Lewandowski niedługo zacznie przygotowania z reprezentacją do mistrzostw Europy w Niemczech. Biało-Czerwoni zmierzą się w fazie grupowej z Francją, Holandią oraz Austrią. Trafiliśmy do bardzo ciężkiej grupy, ale Cezary Kulesza wierzy w to, że uda się awansować do fazy pucharowej.