FC Barcelona straciła Joao Cancelo i gola z Las Palmas. Fatalny początek 2024 roku. Ale i tak udało się wygrać

La Liga. Mecz Las Palmas - FC Barcelona 1:2

Do 30 minuty Barcelona nie oddała ani jednego strzału, podczas gdy Las Palmas udało się sześć razy. Dopiero w 56 minucie Barcelona doprowadziła do remisu, kiedy okazję wykorzystał Ferran Torres. Przypadkową asystę drugiego stopnia zapisał Robert Lewandowski.

To była chwila, która wstrząsnęła Barceloną. Utykający Joao Cancelo prędko poprosił o zmianę. Gdy opuścił murawę, od razu padła bramka dla Las Palmas. Zmiennik Andreas Christensen nie potrafił założyć pułapki ofsajdowej, zaś wracający do pola karnego Ronald Araujo upilnować Munira. To była dopiero 12 minuta spotkania.

Według wirtualnej tabeli, po straconej bramce z Las Palmas strata Barcelony do Realu Madryt urosła do dziesięciu punktów, po czym zmalała do ośmiu. Pretendent do tytułu w środę potrafił ograć RCD Mallorca (1:0) mimo dużych problemów.

Lewandowski nie dotrwał do ostatniego gwizdka. Został zmieniony w 72 minucie. Nim zszedł, jeden z rywali otrzymał kartkę za faul na nim.