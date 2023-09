Fernando Santos gra z Albanią o posadę? Cezary Kulesza może nie wytrzymać kolejnej porażki. "Panowie się ze sobą męczą"

Szokujące doniesienia. Konflikt na linii Santos - Kulesza?

- W piątek w hotelu doszło do spotkania Fernando Santosa z Cezarym Kuleszą. Według mnie zmiana selekcjonera jest brana pod uwagę i porażka z Albanią może oznaczać dymisję Portugalczyka. Narracja na zewnątrz może być inna, ale panowie się ze sobą męczą - przyznał w jednym z programów Meczyków na kanale YouTube.

Jakby nie patrzeć to tak właśnie może być. Przegrana w Albanii mocno może skomplikować nasze plany związane z niemieckim turniejem. Byłaby to już trzeci porażka w meczu o punkty w trwających eliminacjach. Nic dziwnego, że prezes związku z obawą myśli o przyszłości polskiej kadry.

Kluczowy mecz w Tiranie

Dwa zwycięstwa z Albanią (1:0) oraz Wyspami Owczymi (2:0) plasują kadrowiczów na trzecim miejscu ze stratą jednego punkta do.. Albańczyków , z którymi zmierzą się w niedzielę w wyjazdowym spotkaniu.

Jeden problem z rozwiązaniem lukratywnego kontraktu Portugalczyka

Zwolnienie Santosa jednak wiązałoby się z wypłacaniem ogromnej kwoty portugalskiemu szkoleniowcowi w związku z przed wczesnym zerwaniem kontraktu. 68-latek w polskiej kadrze zarabia ok. 735 tys. zł miesięcznie według portalu Sport.pl. Wszystko jednak wskazuję, że mecz w Tiranie będzie kluczowy dla przebiegu całych eliminacji. Oczywiście porażka nie przekreśli szans Biało-Czerwonych na Euro 2024, ale będzie oznaczała z koniecznością wystartowania w dodatkowych barażach, gdyż możemy do końca eliminacji nie odrobić już straty do wspomnianej Albanii, czy Czechów.