Reprezentacja Polski grała o życie z Albanią (0:2). Koniec Fernando Santosa w kadrze? Czy jest jeszcze jakaś szansa w eliminacjach?

Mecz straconej szansy

Z Wyspami Owczymi było dobrze, czy źle?

Czwartkowe zwycięstwo z Wyspami Owczymi oczywiście było niezbędne w kontekście punktów potrzebnych do awansu, aczkolwiek każdy kto oglądał spotkanie z Farerami może mieć pewne obawy o to jak będzie wyglądał mecz w stolicy Albanii. Grzegorz Krychowiak starał się po spotkaniu jak mógł, aby znaleźć jakieś pozytywy, lecz bezskutecznie. Na pytanie dziennikarza Meczyków Samuela Szczygielskiego , jedynie przyznał, że nie mają prawa być niezadowolonymi zwłaszcza po pierwszej części spotkania, która de facto była fatalna w wykonaniu bohatera... powyższego wywiadu.

Santos również starał się przekonać dziennikarzy obecnych na pomeczowej konferencji prasowej, że spotkanie z Wyspami Owczymi nie było, aż tak złe jak to niektórzy widzieli. Portugalczyk przyznał, że w porównaniu do meczu w Mołdawii piłkarze w czwartek pokazali charakter. Dodał jednocześnie, że był zadowolony z poprawy gry Biało-Czerwonych, iż sprawili, że przeciwnik nie miał zbyt wielu okazji do stworzenia swoich sytuacji pod bramką Wojciecha Szczęsnego. W niedzielę natomiast to zadanie wydaje się o wiele bardziej wymagające. Trudno ukryć, że Wyspy Owcze to wciąż zespół półamatorski, a prawdziwy test będzie z Albanią. Test, którego nie można będzie oblać.