Fortuna 1. Liga. Miedź Legnica z jednym konkretnym celem na rundę wiosenną: Walka o pierwszą szóstkę

Tak spokojnej zimy w Miedzi nie było już bardzo dawno. Z Legnicą pożegnało się dwóch zawodników, który nie odgrywali poważniejszej roli w drużynie, a dołączył tylko Iwo Kaczmarski z Empoli FC. 19-letni środkowy pomocnik został wypożyczony na półtora roku z opcją wykupu.

- Iwo przyglądaliśmy się od dawna i teraz udało się go ściągnąć do Miedzi. To zawodnik do środka pola, bo wydawało nam się, że tam brakuje tego jednego ogniwa. Latem dokonaliśmy wielu transferów i teraz stawiamy na stabilizację, zgranie i spokojną pracę z tą kadrą. Liczymy, że to zaowocuje lepszymi wynikami wiosną. Mamy jedną z najmłodszych kadr w lidze, więc czas będzie pracował na naszą korzyść