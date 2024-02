Fortuna 1. Liga. Prezes pierwszoligowego GKS-u Tychy z apelem do kibiców. "Przyjdźcie na stadion"

– stwierdził 27-letni Niemiec, rządzący klubem wspólnie z Amerykanką Averi Seelig.

Zaznaczył, że nie chciał wraz z trenerem dokonywać zimą zbyt wielu zmian w kadrze, żeby nie zaburzyć jej struktury.

- To sport. Niczego nie można zagwarantować. Pewne jest to, że nie spadniemy. Uważam, że długotrwałą pracą można zmienić styl myślenia, przekonać do nas niedowiarków. Ten zespół i sztab szkoleniowy mają możliwość, by walczyć o awans do ekstraklasy. Jeśli się nie uda teraz, zachowamy kręgosłup drużyny, dołożymy jej jeszcze latem jakości i spróbujemy za rok