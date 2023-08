Fortuna 1. Liga. Wielkie emocje na zapleczu PKO Ekstraklasy. Szlagier kolejki GKS Tychy - Miedź Legnica oraz starcie beniaminków

Wielkie emocje na zapleczu PKO Ekstraklasy

Tyszanie w czterech pierwszych kolejkach zanotowali komplet zwycięstw, prowadzili w tabeli, ale w poprzedniej serii ulegli na wyjeździe Arce Gdynia 0:2. Podopieczni Dariusza Banasika mieli utrudnione zadanie, bowiem już od 36. minuty grali w dziesiątkę, po czerwonej kartce dla Dominika Połapa za... odepchnięcie chłopca do podawania piłek.

Starcie dwóch beniaminków także ciekawe

Wprawdzie "Czarne Koszule" zajmują obecnie 11. miejsce z dorobkiem 6 punktów, ale zdobyły najwięcej bramek w całej lidze - trzynaście. Straciły też sporo (12), więc kibice nie powinni narzekać na brak emocji.

Motor poniósł w ubiegły weekend pierwszą porażkę w sezonie, 0:1 u siebie w derbach Lubelszczyzny z Górnikiem Łęczna. Z dorobkiem 10 punktów zajmuje piąte miejsce. Na wyjazdach beniaminek z Lublina spisuje się bardzo dobrze, wygrał oba mecze z silnymi kadrowo rywalami i nie stracił w nich bramki - 1:0 z Lechią Gdańsk i 2:0 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Wicelider Odra Opole (12 pkt) zagra dopiero w poniedziałek, na zakończenie 6. kolejki. O godz. 18.00 podejmie szesnaste w tabeli Zagłębie Sosnowiec (1 pkt), w którym we wtorek doszło do zmiany trenera - nowym został Artur Derbin, wracający do tego klubu po siedmiu latach.