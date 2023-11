Francja z najwyższym zwycięstwem w swojej historii. "Trójkolorowi" wygrali z Gibraltarem... 14:0. Niesamowity popis Kyliana Mbappe

Eliminacje Euro. Francja zabawiła się z Gibraltarem. Padł rekord

Strzelanie rozpoczął jednak... Gibraltar. Problem w tym, że nie do bramki rywala, lecz do własnej i przyjezdni z Półwyspu Iberyjskiego bardzo szybko pomogli Francuzom w zrealizowaniu ich celu, bo już w 3. minucie. Następnie prowadzenie podwyższyli Marcum Thuram , Warren Zaire-Emery , Jonathan Clauss , Ousmane Dembele , Adrien Rabiot , Youssouf Fofana , dwa razy Olivier Giroud oraz Kingsley Coman .

Zdecydowanie sobotni wieczór należał do Kyliana Mbappe i jego kolegów z reprezentacji. Zwycięstwo wicemistrzów świata oczywiście niespodzianką nie jest, ale już rozmiar triumfu nad niżej notowanym rywalem może imponować. "Trójkolorowi" do meczu z Gibraltarem najwyżej wygrali jedynie z Azerbejdżanem 10:0 w 1995 roku.

Jeden rekord to za mało!

Jednocześnie sobotnim pogromem Francuzi pobili kolejny rekord. Tym razem było to najwyższe zwycięstwo ogólnie w europejskich rozgrywkach reprezentacyjnych pod egidą UEFA. Poprzednio rekord należał do Niemców, którzy w eliminacjach do mistrzostw Europy 2008 rozbili San Marino 13:0.