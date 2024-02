Gdzie obejrzeć mecze Ligi Mistrzów od sezonu 2024/2025? Trwa walka o prawa do transmisji. Media: Faworytem Polsat

Liga Mistrzów. Gdzie obejrzymy rozgrywki od sezonu 2024/2025?

Z informacji portalu WP Sportowe Fakty wynika, że ruszyły rozmowy w sprawie licencji na nowy okres. Do Warszawy przybyli wysłannicy Team Marketing - firmy reprezentującej europejską federację (UEFA) w sprzedaży praw medialnych. W poniedziałek doszło do spotkania z TVP, a we wtorek z Polsatem i Canal+. Potencjalnie negocjować kontrakt może jeszcze jeden, nieujawniony podmiot.

Jeszcze do zeszłego sezonu sublicencję na jeden mecz grupowy i część w fazie pucharowej posiadało także TVP . W tej edycji w paśmie otwartym (bezpłatnym) mogliśmy natomiast śledzić jedynie występy Rakowa Częstochowa w eliminacjach. Jak będzie od sezonu 2024/2025?

FC Kopenhaga - Manchester City. Gdzie oglądać?

Prawa do transmisji Ligi Mistrzów zostaną sprzedane na trzy lata, czyli do końca sezonu 2026/2027. Ostateczne oferty można składać do 27 lutego. Kto wygra?

- W kuluarach można usłyszeć, że jest jeden, zdecydowany faworyt do pozyskania praw do kolejnych sezonów Ligi Mistrzów. To Polsat - twierdzi dziennikarz Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty. Według jego źródeł tylko ten podmiot potencjalnie może złożyć propozycję zakupu praw.

Co z innymi? W najbliższym czasie Canal+ miałby skupić się na odzyskaniu Premier League od Viaplay (na razie posiada tylko sublicencję), z kolei TVP zainwestowało już w Puchar Polski i 1 ligę, a ostatnio nabyło też sublicencję do wybranego meczu w każdej kolejce PKO Ekstraklasy.