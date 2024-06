Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia - Motor Lublin? Wielki finał baraży o Ekstraklasę. Transmisja w telewizji i stream internecie?

Gdzie oglądać mecz Arka - Motor, czyli baraże o Ekstraklasę?

Arka Gdynia na ostatniej prostej sezonu zasadniczego dała się wyprzedzić GKS-owi Katowice, który awansował do Ekstraklasy. Ekipa z Trójmiasta musi teraz grać w barażach. W półfinale udało się pokonać Odrę Opole. W finale Arka zmierzy się z Motorem Lublin, który ma szansę napisać piękną historię.

Przypomnijmy, że Motor Lublin to beniaminek obecnego sezonu Fortuna 1. Ligi. Historia Ruchu Chorzów pokazała, że droga z trzeciego szczebla do Ekstraklasy nie jest taka długa. W końcówce sezonu lublinianie pożegnali Goncalo Feio, który odszedł do Legii Warszawa. Teraz 31-letni Mateusz Stolarski może napisać historię.

Faworytem nadchodzącego finałowego meczu będzie Arka. We wrześniu ubiegłego roku pokonała u siebie Motor 2:0 dzięki bramkom Karola Czubaka i Michała Marcjanika. Z kolei w Lublinie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, choć gospodarze prowadzili do przerwy dwoma bramkami. W historii oficjalnych rozgrywek drużyna Motoru nigdy nie odniosła zwycięstwa nad Arką.