Gdzie oglądać mecz Szwajcaria - Włochy na Euro 2024? Darmowa transmisja i stream w internecie!

Gdzie oglądać mecz Szwajcaria - Włochy?

Szwajcaria to drużyna, która do końca wierzyła w sensacyjny awans z 1. miejsca z grupy A. Podopieczni trenera Murata Yakina przez większość ostatniego meczu prowadzili z Niemcami 1:0, ale Niclas Füllkrug w doliczonym czasie gry wyrównał rezultat. Gospodarze turnieju wskoczyli na fotel lidera, ale Szwajcarzy nie mieli powodów do wielkiego smutku, gdyż awansowali do 1/8 finału z 2. miejsca.

Włochy trafiły do grupy śmierci z Hiszpanią, Chorwacją oraz Albanią. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego od samego początku turnieju nie zachwycała formą. Awans do 1/8 finału udało się wywalczyć dopiero w 98. minucie ostatniego meczu z ekipą z Bałkanów. Mattia Zaccagni po brawurowej kontrze uderzył po długim słupku oraz sprawił, że jego drużyna zdobyła cenny jeden punkt i awansowała na 2. miejsce.