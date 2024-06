Reprezentanci Polski wrócili do Warszawy. Powitali ich kibice. Biało-Czerwoni odpadli z Euro 2024, ale nie zawiedli

Reprezentanci Polski powitani przez kibiców

Wtorkowe spotkanie z Francją było dla nas tylko i wyłącznie meczem o honor. Zespół Michał Probierze po przegraniu dwóch pierwszych spotkań z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) stracił szanse na awans do fazy pucharowej, co więcej jako pierwszy odpadł z turnieju. Francuzi odwrotnie - walczyli o pierwsze miejsce w grupie. Ich gwiazdor Kylian Mbappe wrócił do składu w specjalnej masce chroniącej złamany nos. Sensacyjnie udało się zremisować 1:1, co na pewno poprawiło humory polskich kibiców.

Jeszcze tego samego dnia zaplanowano powrót do Polski. Nowością w kadrze Michała Probierz jest to, że wszyscy zawodnicy dostali nakaz powrotu do Warszawy razem z drużyną. W poprzednich latach niektórzy piłkarze bezpośrednio z wielkiego turnieju lecieli na prywatne wakacji. Obecnemu selekcjonerowi zależało, żeby zespół był jednością i podziękował kibicom w Warszawie za doping.