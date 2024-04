Gdzie oglądać mecz Borussia Dortmund - Atletico Madryt? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund - Atletico Madryt? Transmisja tv oraz stream online

Przy wypełnionym po brzegi stadionie na którym niegdyś grał Robert Lewandowski Borussia będzie chciała nawiązać do złotych czasów w elitarnych rozgrywkach spod egidy UEFA, kiedy z trzema Polakami w składzie dotarła, aż do wielkiego finału rozgrywanego na Wembley Stadium w Londynie. Przypomnijmy, że w tym roku również spotkanie finałowe odbędzie się na jednym z największych stadionów na wyspach.

Co ciekawe - na swoim obiekcie BVB nie przegrało spotkania w europejskich rozgrywkach od listopada 2021 roku. Wtedy lepszy okazał się Ajax Amsterdam (3:1). Od tego czasu to jest prawdziwa twierdza dla piłkarzy w żółtych koszulkach. Bilans bramek? 15 strzelonych oraz tylko dwie stracone! Czy to jest dobry prognostyk przed wtorkową rywalizacją?

Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów Barcelona - PSG? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Transmisję z meczu Borussia Dortmund - Atletico Madryt we wtorek kibice będą mogli śledzić we wtorek 16 kwietnia jedynie za dodatkową opłatą na Polsat Sport Premium 2.