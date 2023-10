Gdzie oglądać mecz FC Barcelona - Real Madryt? Stream online, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona - Real Madryt TRANSMISJA TV

Barcelona przystępuje do El Clasico jak mistrz Hiszpanii, ale w aktualnej tabeli jest za Realem. Do lidera traci tylko i aż punkt. Zespoły przedziela druga Girona, która w piątek podejmie Celtę Vigo.

Przed hitem w obu zespołach nie brak problemów kadrowych. Robert Lewandowski dopiero co wraca do zdrowia po urazie stawu skokowego i jeśli wystąpi od początku to na zastrzykach. Możliwe, że zabraknie Frenkiego de Jonga. W Realu dalej wykluczeni są m.in. stoper Eder Militao i przede wszystkim bramkarz Thibaut Courtois.

Według bukmacherów nie ma faworyta tego meczu. Kursy na zwycięstwo jednych i drugich są identyczne. Na trybunach zasiądzie niecałe 50 tys. widzów.

Gdzie oglądać mecz Barcelona - Real? Transmisja w Polsce na trzech kanałach: w Eleven Sports 1, Canal+ Sport oraz Canal+ 4K Ultra HD.