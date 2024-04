Gdzie oglądać mecz Real Madryt - FC Barcelona? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Real Madryt - FC Barcelona?

Spotkanie w Madrycie może przesądzić o tytule mistrza kraju. Królewscy na 7 kolejek przed końcem sezonu mają 8 punktów przewagi nad Barceloną. W przypadku zwycięstwa na Estadio Santiago Bernabeu ta różnica wzrośnie do 11 "oczek" i ciężko będzie uwierzyć, że podopieczni Carlo Ancelottiego nie dowiozą tej przewagi do końca. Los Blancos są też uskrzydleni ostatnim triumfem na międzynarodowej arenie. Real w ćwierćfinale Ligi Mistrzów wyeliminował faworyzowany Manchester City i o wielki finał rozgrywek zagra dwumecz z niemieckim Bayernem Monachium.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt - FC Barcelona

Real Madryt - FC Barcelona w telewizji

Real Madryt - FC Barcelona w internecie. Stream online, live

Dostęp do streamu z meczu Real Madryt - FC Barcelona w aplikacjach Eleven Sports oraz Canal+ Online. Ile kosztuje dostęp do El Clasico? To zależy od wyboru pakietu. W każdym razie mowa o dwucyfrowej kwocie.