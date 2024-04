Manchester City nie obroni tytułu. Real zameldował się w półfinale!

Manchester City - Real Madryt 1:1 (4:4)

Podopieczny popularnego "Carletto" od 12. minuty prowadzili i byli jedną nogą w półfinale.

Parę chwil później to gospodarze wzięli się ostro do roboty. Erling Haaland najpierw postraszył ukraińskiego bramkarza Realu - Andrija Łunina. Norweg jednak podobnie do Roberta Lewandowskiego z wtorkowego meczu Barcelona - PSG uderzył nad bramką i golkiper mógł odetchnąć z ulgą. Dodatkowo napastnik czołowej drużyny angielskiej ekstraklasy miał jeszcze dogodną okazję na to, aby wyrównać stan rywalizacji, lecz trafił tylko w obramowanie bramki.

PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Potem mieliśmy jeszcze atomowe próby Kevina De Bruyne, który jednak nie potrafił się wstrzelić w bramkę strzeżoną przez Łunina. Choć trzeba przyznać, że Belgowi niewiele zabrakło, aby zdobyć kolejną piękną bramkę w tym szalonym dwumeczu - nawiązując do starcia w Madrycie.

PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Na chwilę przed końcem pierwszej połowy belgijski pomocnik w swoim stylu uderzył z lini pola karnego, lecz wyciągnięty jak struna ukraiński golkiper sparował piłkę na rzut rożny i oddalił tym samym zagrożenie w postaci utraty bramki. Piłkarze na przerwę w Manchesterze schodzili z jednobramkową stratę i to Real po pierwszych 45 minutach miał awans do półfinału.