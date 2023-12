Gdzie oglądać mecz Urawa Red Diamonds - Al Ahly? Maciej Skorża gra o trzecie miejsce na Klubowych Mistrzostwach Świata

Mecz Urawa Red Diamonds - Al Ahly TRANSMISJA, STREAM TV

Skorża niestety w półfinale przegrał z Pepem Guardiolą i jego Manchesterem City 0:3. Obaj trenerzy mieli już możliwość zmierzenia się w rywalizacji o stawkę w 3. rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, gdy prowadzili, odpowiednio, Wisłę Kraków i Barcelonę. Dwumecz wygrał klub z Katalonii 4:0 i 0:1. Było to 15 lat temu .

Maciej Skorża kończy swoją przygodę w japońskim zespole występem w Klubowych Mistrzostwach Świata. Polski trener jakiś czas temu poinformował, że musi wrócić do ojczyzny ze względu na prywatne sprawy. 51-latek może pożegnać się z Urawą Red Diamonds zajęciem 3. miejsce na KMŚ. Aby tak się stało trzeba w piątek pokonać Al Ahly , czyli mistrza Egiptu.

Transmisja meczu Urawa Red Diamonds - Al Ahly w piątek (22 grudnia) o godzinie 15:30 na stronie światowej federacji dzięki FIFA+ . Stream to jedyna opcja dla kibiców chcących śledzić widowisko. Żaden kanał telewizyjny w Polsce nie pokaże bowiem tego spotkania.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Manchester City rozbił 3:0 prowadzoną przez Macieja Skorżę Urawę Red Diamonds w półfinale turnieju rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej. W finale "The Citizens" zmierzą się z…

Maciej Skorża niedługo wróci do Polski, ale nie na ławkę trenerską. Kibice łączą go z Lechem Poznań, który niedawno zwolnił Johna van den Broma. Według informacji medialnych na przejęcie sterów w jakimś klubie trzeba będzie jednak poczekać. 51-latek będzie miał teraz przerwę od trenowania. Szkoleniowca przymierza się także do innej roli - dyrektora sportowego.