Klubowe Mistrzostwa Świata. Maciej Skorża nie znalazł sposobu na Manchester City. "The Citizens" w finale

Klubowe Mistrzostwa Świata. Maciej Skorża nie znalazł sposobu na Manchester City

Pep Guardiola do boju posłał niemal najmocniejszy skład. Zabrakło jedynie Erlinga Haalanda, który na początku grudnia doznał kontuzji, ale poleciał z drużyną do Arabii Saudyjskiej. Pierwsze minuty spotkania były rozgrywane dość spokojnie. "The Citizens" rozgrywali piłkę, ale nie potrafili przedostać się pod bramkę japońskiego zespołu.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Manchester City wysoko pokonał drużynę Macieja Skorży

"The Citizens" zostali czwartą angielską drużyną, która zagra w finale Klubowych Mistrzostw Świata. Wcześniej dokonali tego raz Manchester United i po dwa rady Chelsea i Liverpool. Dwa lata temu "The Blues" w finale pokonali brazylijskie Palmeiras 2:1. Warto też dodać, że po raz piąty dojdzie do starcia drużyn z Anglii i Brazylii w finale tych rozgrywek. Do tej pory dwa razy triumfował zespół z Europy i również dwa razy zespół z Ameryki Południowej.