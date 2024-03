Gdzie oglądać mecz Walia - Polska, czyli finał baraży o Euro 2024? Transmisja tv w otwartym paśmie

- Pamiętam wtedy Wojtek zagrał bardzo dobre spotkanie, zachowaliśmy czyste konto. Strzeliliśmy bardzo dobrego gola i potrafiliśmy stworzyć kilka dobrych sytuacji. Wiemy, jaki to jest styl, naprawdę styl wyspiarski, bezpośrednia piłka, stałe fragmenty, fizyczny futbol, bardzo dobra atmosfera, więc jesteśmy na to przygotowani, ale skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie. My wiemy, że grając w naszym stylu, grając na naszych warunkach i na miarę naszych możliwości, to spotkanie wygramy