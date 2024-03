Gdzie oglądać mecz Walia - Polska w telewizji i internecie? Dobra wiadomość dla kibiców - spotkanie w otwartym paśmie

Gdzie oglądać mecz Walia - Polska w telewizji?

W turnieju finałowym ME wezmą udział 24 reprezentacje: gospodarze, drużyny z pierwszych dwóch miejsc 10 grup eliminacyjnych oraz zwycięzcy każdej z trzech "ścieżek" barażowych. Polska była w swojej grupie trzecia, za Albanią i Czechami, ale ze względu na wyniki Ligi Narodów w sezonie 2022/23 trafiła do ścieżki barażowej A. W półfinale rozbiła w Warszawie Estonię 5:1, natomiast Walia pokonała u siebie Finlandię 4:1. Po tym zwycięstwie kapitan Walijczyków Ben Davies entuzjastycznie podchodził do wtorkowego finału.