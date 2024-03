Jan Bednarek na konferencji reprezentacji Polski przed meczem z Walią. "Rozegrać mecz na własnych warunkach"

- Każdy z nas prowadząc 5:0 w tym spotkaniu, mając przewagę jednego zawodnika był zdenerwowany po straconym golu. Wojtek pokazał swoje emocje w taki sposób. Myślę, że piłka nożna to jest sport, który ma bardzo wiele emocji. Za to ją kochamy, za tą nienawidzimy i w tym momencie Wojtek przekazał swoje emocje w taki sposób miał do tego prawo. Wojtek zawsze jest sobą, jest świetnym bramkarzem i na pewno tak jak ja byłem zły, tak samo był on zły. Tak naprawdę my nie wiemy, na co był zły może być zły na siebie, może być zły na mnie może był zły na kogoś innego, na pewno był zły na to, że straciliśmy gola. To już za nami, to jest przeszłość. Mieliśmy analizę, wiemy, co zrobiliśmy źle i i nie wracamy do tego, tylko skupiamy się na tym, co jest przed nami, a przed nami bardzo ważny mecz i nie zaprzątamy sobie tym głowy. Nie ma to najmniejszego sensu, bo drugi raz tej samej sytuacji już nie będziemy mogli rozegrać. Jutro jest nowy mecz, nowe rozdanie i głęboko w to wierzę, że zachowamy czyste konto i zwyciężymy to spotkanie.