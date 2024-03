Polska ma mniejsze szanse na awans na Euro 2024 niż Walia. Eksperci podali procentowe wyliczenia. Tylko 38 procent dla Biało-Czerwonych

Walia - Polska, czyli ostatnia szansa na Euro 2024

Mecz Walia - Polska to ostatnia szansa dla obydwu drużyn, żeby awansować na Euro 2024. W półfinale Biało-Czerwoni wygrali w niezłym stylu z Estonią aż 5:1, dlatego kibice liczą na kontynuację passy. Niestety eksperci od danych statystycznych nie mają dla nas dobrych wiadomości. Profil "We Global Football", który oblicza procentowe szanse na wygraną w danych meczach, zajął się także spotkaniami barażowymi. Okazuje się, że faworytem w starciu Walia - Polska są gospodarze. Kursy bukmacherskie także nie są po stronie Biało-Czerwonych. Stawiając na awans Walijczyków możemy wygrać więcej - kurs 1,84.

Walijscy kibice w komentarzach pytają jak to możliwe, że Polska, której skład naszpikowany jest gwiazdami ma mniejsze szanse. Profil "We Global Football" wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o mecz na wyjeździe. Co ciekawe, z wyliczeń popularnego portalu wynika, że na neutralnym terenie Biało-Czerwoni także nie byliby faworytem! Wyliczenia są prowadzone na podstawie własnego rankingu "We Global Football" oraz przewagi własnego boiska.