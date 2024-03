Reprezentacja Polski wyleciała do Walii. W Cardiff powalczy o awans na mistrzostwa Europy. Wieczorem Probierz ogłosi kadrę Jakub Maj

Reprezentacja Polski wyleciała do Walii. PAP/Piotr Nowak, Łączy nas piłka

Reprezentacja Polski 25 marca wyleciała z Warszawy do Cardiff, gdzie we wtorek zagra z Walią w finale baraży. Jeszcze dzisiaj Michał Probierz poprowadzi trening i ogłosi 23-osobową kadrę na decydujące starcie. Mecz Walia - Polska to ostatnia szansa dla obu zespołów, aby zameldować się na prestiżowym turnieju.