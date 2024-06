Gigantyczna premia dla reprezentantów Gruzji za awans do 1/8 finału na Euro 2024. Nagrodę obiecał gruziński miliarder OPRAC.: Jacek Czaplewski

Do grona fanów reprezentacji Gruzji, cieszących się z sukcesów na Euro 2024 w Niemczech, dołączył Bidzina Iwaniszwili, uznawany za najbogatszego człowieka w Gruzji. Zadeklarował on nagrodę w wysokości 10 mln euro dla zawodników za awans do 1/8 finału.