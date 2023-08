Górnik Zabrze - Piast Gliwice ONLINE. Podopieczni Jana Urbana muszą w końcu wygrać. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Górnik Zabrze - Piast Gliwice ONLINE

Jak nie dziś, to kiedy? - mogą zadawać sobie pytanie sympatycy Górnika Zabrze. Zabrzanie bowiem bardzo słabo weszli w nowy sezon Ekstraklasy. Na inauguracje przegrali u siebie z Radomiakiem Radom 0:2. Takim samym wynikiem zakończył się wyjazdowy mecz z Wartą Poznań.

Z kolei rywale z Gliwic przegrali na własnym obiekcie w 1. kolejce z faworyzowanym Lechem Poznań. Trzecia drużyna minionego sezonu przegrywała, ale potrafiła odwrócić wynik po dwóch golach Filipa Marchwińskiego. W 2. kolejce z kolei podopieczni Aleksandara Vukovica zremisowali bezbramkowo ze Stalą Mielec. Podobnie jak w przypadku Górnika - czas na pierwszą wygraną w tym sezonie.

Jan Urban, trener Górnika Zabrze:

To niewygodny przeciwnik, ma dobrą drużynę, w ostatnich latach był mistrzem Polski, miał brąz, ostatnio znalazł się tuż przed nami. Teraz też będzie walczył z czwórką Raków, Legia, Lech, Pogoń. Piast ma taką kadrę, że wartościowi piłkarze siadają na ławce. To bardzo poukładany i silny zespół. Ostatnio mamy trudności, żeby go pokonać, ale to wynika z jego siły, a nie naszej słabości.