Andrew Robertson - czołowy obrońca Premier League

Tam szkocki obrońca zrobił niewiarygodny postęp. Stał się jedną z czołowych postaci The Reds, pewniakiem w składzie. Jego znakiem firmowym stały się rajdy lewą stroną i dokładne dośrodkowania. W klubowym futbolu z Liverpoolem wygrał wszystko, co było do wygrania: mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Puchar Ligi, Puchar Europy, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Andrew Robertson - płuca, serce i dusza reprezentacji Szkocji

Dobre występy w Liverpoolu spowodowały, że Robertson stał się liderem reprezentacji Szkocji. Został jej kapitanem. I to nie jest tylko symboliczne szefowanie, bo Robertson jest płucami, sercem i duszą The Tartan Army. To on napędza ataki i biega bez wytchnienia, to on nigdy się nie poddaje i ciągle motywuje kolegów, to wokół niego wszystko się kręci.