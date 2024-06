Kylian Mbappe zagra z Polską na Euro 2024? Selekcjoner reprezentacji Francji zabrał głos

Później jedna z największych gwiazd współczesnego futbolu opuściła starcie z Holandią (0:0). Francja i "Pomarańczowi" mają po cztery punkty, Austria - trzy, a tabelę zamyka Polska z zerowym dorobkiem.

- W odpowiednim czasie zobaczycie, czy zagra, czy nie. Wszystko zmierza we właściwym kierunku, wraca do pełni zdrowia po tym uderzeniu, opuchlizna z dnia na dzień jest coraz mniejsza. Przyzwyczaja się do maski. Czuje się dobrze - powiedział Deschamps w telewizyjnym programie "French Telefoot".