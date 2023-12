Harry Kane zmierza po rekord Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Co za tempo Anglika OPRAC.: Jacek Czaplewski

Robert Lewandowski i Harry Kane PAP/EPA

Liga niemiecka. Harry Kane jest na najlepszej drodze do tego, by przebić Roberta Lewandowskiego w liczbie strzelonych goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Polak w rekordowej edycji zdobył aż 41 bramek, tymczasem przed półmetkiem rozgrywek Anglik uzbierał już 20 trafień. Oznacza to średnią 1,33 bramki na mecz. Jeśli do końca sezonu utrzyma taką skuteczność, to z łatwością pobije rekord Lewandowskiego z edycji 2020/2021.