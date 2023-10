Jacek Jaroszewski, lekarz reprezentacji Polski zdradził szczegóły ws. kontuzji Roberta Lewandowskiego. "Jest nadzieja" Jakub Jabłoński

Robert Lewandowski przedwcześnie zakończył swój udział w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto na Estadio do Dragao po jednym ostrym wejściu Davida Carmo. Lekarz kadry przekazuje pozytywne informacje ws. urazu kapitana drużyny narodowej. - Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski - powiedział Jacek Jaroszewski w oficjalnym komunikacie.