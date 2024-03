Jagiellonia Białystok marzy o mistrzostwie Polski. Asysta Tarasa Romanczuka w meczu z Radomiakiem Radom

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Na pierwszą bramkę nie musieliśmy długo czekać. Już w jednej z pierwszych akcji Kristoffer Hansen dorzucił piłkę w pole karne z lewego skrzydła na głowę Jesusa Imaza. Hiszpan bez problemu wpakował piłkę do siatki, ale sędzia Stefański po kilku chwilach musiał anulować gola. Napastnik był lekko wysunięty i znajdował się na spalonym.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 15. minucie piłkarze "Jagi" posłali odchodzące dośrodkowanie z rzutu rożnego na dalszy słupek. Po zgraniu głową przed bramkę w wykonaniu ⁣Tarasa Romanczuka⁣ futbolówkę uderzył Mateusz Skrzypczak. Gabriel Kobylak wygarnął piłkę zza linii bramkowej! Gol zaliczony. 1:0 dla gości! Romanczuk w czwartek otrzymał powołanie do reprezentacji Polski na barażowe mecze Euro 2024. Dobra forma defensywnego pomocnika bardzo cieszy.