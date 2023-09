Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom ONLINE. Gospodarze chcą wskoczyć na drugie miejsce. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom ONLINE

Jak do tego meczu podejdzie zespół z Białegostoku? "Jaga" w minionej kolejce przegrała ze Śląskiem Wrocław 1:2, ale za to wcześniej zanotowała passę aż czterech wygranych meczów. Porażka na inaugurację z Rakowem Częstochowa (0:3) podziałała na drużynę z Podlasia jak zimny prysznic.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii:Radomiak to drużyna mocna indywidualnie w ataku i obronie. Większą szalę kładą na atakowanie i grę ofensywną. To nie jest krytyka z mojej strony. Po prostu filozofia gry i sposób patrzenia na to jest taki. Oni się tego trzymają. Czeka nas mecz drużyn, które chcą atakować. Mam nadzieje, że będzie to dla kibiców atrakcyjny pojedynek. Zobaczymy, kto zwycięsko z tej batalii wyjdzie. Na pewno będą momenty, gdy my będziemy mieli piłkę, gdy Radomiak będzie atakował. Finalnie uważam, że dwa zespoły będą dążyć do tego, by atakować.

Constantin Galca, trener Radomiaka:W poprzednich kolejkach mieliśmy mecze lepsze i gorsze. Nie mogę zagwarantować, że będziemy w górnej części w tabeli. Musimy się utrzymać, to jest nasz cel. Jeśli to zrobimy, to wtedy będziemy stawiać sobie kolejne cele.