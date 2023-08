Jak wyjdzie Raków Częstochowa? Przewidywany skład na rewanżowy mecz z FC Kopenhagą o Ligę Mistrzów. Przeklęte kontuzje...

Składy na mecz FC Kopenhaga - Raków Częstochowa

Samolot linii Buzz w samo południe wystartował z Katowic do Kopenhagi z piłkarzami i sztabem Rakowa na pokładzie. Niestety, w niepełnym składzie. Wahadłowy Jean Carlos Silva w pierwszym meczu naderwał przywodziciela, przez co jego pauza wyniesie nawet dwa miesiące. Ten sam mięsień nie naderwał, lecz zerwał stoper Stratos Svarnas, którego czeka operacja, a po niej nawet cztery miesiące bez gry w piłkę...

Bez nich Raków musi rzucić wyzwanie Kopenhadze. Pocieszające jest, że do zdrowia wrócił Zoran Arsenić. Największy nieobecny sprzed tygodnia powinien wrócić do jedenastki i zająć centralne miejsce w obronie. To by oznaczało, że na ławkę wróci Adnan Kovacević.

Kto natomiast wskoczy na miejsce Silvy? Pierwszeństwo na wahadle ma Deian Sorescu. Rumun w przeddzień spotkania obchodził 26. urodziny. W Sosnowcu prędko podniósł się z ławki i wypadł całkiem nieźle. Co ciekawe, rewanż poprowadzi jego i Bogdana Racovitana rodak, rumuński sędzia István Kovács.