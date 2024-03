Jaki jest Jakub Piotrowski? Wzorem Jude Bellingham. Partnerka Kasztiego jest trenerką jogi

Jakub Piotrowski: kapitan Łudogorca Razgrad, nadzieja reprezentacji Polski

Piotrowskiego chciał już selekcjoner Adam Nawałka, jako pierwszy powołał Czesław Michniewicz, ale szansę debiutu dał dopiero Michał Probierz. Pomocnik występujący na ósemce odwdzięczył się golem z Czechami w eliminacjach do Euro 2024. Świętował dokładnie taką cieszynką jaką w Realu Madryt prezentuje Jude Bellingham, czyli rozpościerając ramiona w kierunku trybun.

- Od niego można dużo podpatrzeć. Analizuję jego mecze; jak zachowuje się w polu karnym. On nigdy się tam nie zatrzymuje, zawsze jest w ruchu - stwierdził Piotrowski w wywiadzie dla Meczyków. Sam o sobie mówi następująco: - Lubię pobiegać do przodu i do tyłu. Mam dużo siły.

Choć Piotrowski gra w środku pomocy to do marca zdążył strzelić aż piętnaście goli w Łudogorcu.