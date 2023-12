Jakub Kosecki zawalczy na gali Fame MMA 20. Jego rywalem Tuszol. "Będziesz mieć problem"

Fame MMA 20. Jakub Kosecki kontra Tuszol

Jakub Kosecki obejrzał galę Fame Reborn w towarzystwie Piotra Świerczewskiego, który ma już pierwsze walki za sobą. Obok siedział również komentator Mateusz Borek.

Tuż przed main eventem organizatorzy zaprosili Koseckiego do oktagonu, by ogłosić jego debiutancką walkę. Dojdzie do niej 10 lutego na Fame MMA 20 w Tauron Arenie w Krakowie.

- Jako sportowiec na pewno szanuję mojego przeciwnika. Chcieliście show, nie mogliście lepiej trafić. Wykupiliście swój sektor. Niejeden sektor uciszałem - powiedział Kosecki do fanów Tuszola obecnych w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zwrócił się już do przeciwnika słowami: - Będziesz mieć problem. - Chcesz wejść do internetu to się przeżegnaj. Nie wyjdziesz stąd żywy - odgryzał się mu po face to face Tuszol.