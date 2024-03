Jakub Moder po 723 dniach wrócił do reprezentacji Polski. "Chłopaki z reprezentacji cieszą się, że wróciłem"

Zawodnik liczy, że w tak dobrze zorganizowanym zespole uda mu się dojść do formy pod koniec obecnego sezonu. Obecna dyspozycja wciąż nie jest tą, którą prezentował chociażby zimą 2022 roku.

- Jestem świadomy, że to nie jest jeszcze moja topowa forma, nie jest to forma sprzed kontuzji. Myślę, że dużo mi jeszcze mi brakuje do dyspozycji sprzed kontuzji. Wiadomo, że to przyjdzie z ilością minut i większą ilością czasu na boisku. Przyjdzie ogranie, przyjdzie lepsza forma fizyczna i piłkarska. On i ja jesteśmy cierpliwi. Myślę, że do końca sezonu i na początku przyszłego sezonu wejdę na te najwyższe obroty - zakończył czołowy polski pomocnik.