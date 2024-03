Michał Probierz przed meczem Walia - Polska w finale baraży o Euro 2024: Bać to się mogę śmierci i choroby bliskich

Michał Probierz przed meczem Walia - Polska o atutach rywala

Najpierw selekcjonera zapytano o charakterystykę rywala, z którym Polska wygrała oba mecze dwa lata temu w Lidze Narodów: 2:1 we Wrocławiu oraz 1:0 właśnie w Cardiff. - Analizowaliśmy Walię. To drużyna oparta na dobrym wybieganiu, wychodzeniu z kontry. Wahadłowi grają dosyć ofensywie z czego zdajemy sobie sprawę. Chcemy wyeliminować te atuty . Dla nas najważniejsze pozostaje jednak narzucić swój styl, od samego początku, żebyśmy dominowali. Ważne, żebyśmy wytrzymali fizycznie i mentalnie. Trzeba pokazać od pierwszego gwizdka, że przyjechaliśmy wygrać ten baraż.

Michał Probierz dostał pytanie o... Zdzisława Kręcinę na wahadle

Michał Probierz: Nie mamy żadnych obaw przed finałem

Probierz przed Walią podkreślał, że drużyna jest silna mentalnie i dobrze przygotowana do samego meczu. Polska chce utrzymywać się przy piłce, szukać okazji do strzałów, tak jak z Estonią, kiedy nie zawiodła skuteczność. - Gdybyśmy wcześniej zrobili to z Mołdawią czy Czechami to byśmy nie grali tego meczu - usłyszeliśmy na konferencji od selekcjonera.