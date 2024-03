Karol Świderski to tajna broń reprezentacji Polski. Napastnik ma patent na Walię. Czy w barażach także uratuję Biało-Czerwonych?

Karol Świderski w ostatnich latach błyszczał w reprezentacji

Ostatnią, jak dotychczas, 15 października 2023 z Mołdawią w Warszawie. Świderski trafił na początku drugiej połowy na 1:1. Wynik w starciu ze 159. wówczas drużyną rankingu FIFA już się nie zmienił i kibice gwizdami pożegnali reprezentację, ale akurat do tego zawodnika było najmniej pretensji i zastrzeżeń.

Napastnik Werony , który jest wypożyczony do włoskiego klubu z Charlotte FC , a wcześniej grał w Jagiellonii Białystok i PAOK-u Saloniki , występuje w reprezentacji dopiero od trzech lat. W tym czasie, chociaż dość często wchodził z ławki rezerwowych, zdobył już 10 bramek w 29 występach.

Reprezentacja Polski 25 marca wyleciała z Warszawy do Cardiff, gdzie we wtorek zagra z Walią w finale baraży. Jeszcze dzisiaj Michał Probierz poprowadzi trening i ogłosi 23-osobową kadrę na decydujące…

Świderski po raz kolejny udowodnił, że jest pewnym punktem kadry narodowej. Nawet, a może zwłaszcza, pod nieobecność kontuzjowanego wtedy Roberta Lewandowskiego. Z 35-letnim napastnikiem Barcelony, najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, łączy go m.in. gol w debiucie. Wychowanek Rawii Rawicz trafił do siatki w spotkaniu z Andorą (3:0) 28 marca 2021. Lewandowski w swoich kolejnych 14 występach (do listopada 2009 roku) jeszcze tylko dwukrotnie pokonał bramkarzy rywali, natomiast Świderski dokonał tego sześciokrotnie. Z siedmioma golami w 15 meczach mógł więc być - pod względem statystyk - porównywany z dawnymi gwiazdami polskiego futbolu.