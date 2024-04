Marcin Bułka prywatnie. Przyszły numer jeden reprezentacji Polski mieszka na Lazurowym Wybrzeżu z narzeczoną i dwoma pieskami JCZ

Marcin Bułka to największe objawienie polskiej piłki. Bramkarz francuskiej Nicei jest typowany na następcę Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji. Tak jak on wydaje się murowanym kandydatem do kadry na Euro 2024. Kto wie też czy nie zostanie bohaterem głośnego transferu. Co słychać u niego poza boiskiem? Od niedawna mieszka na Lazurowym Wybrzeżu wraz ze swoją dziewczyną i dwoma pieskami.