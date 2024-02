Jakub Moder zostaje w Brighton. Polak odrzucił propozycję wypożyczenia do Evertonu

Jakub Moder: Nie chce do Evertonu, zostaje w Brighton

Moder gra niewiele po wyleczeniu poważnej kontuzji. Nie zawsze podnosi się też z ławki. W jego interesie leży więc to, by coś zmienić.

Polak wierzy, że w Brighton czeka na niego lepszy czas. Dlatego według informacji WP Sportowe Fakty nie zgodził się na wypożyczenie do osiemnastego Evertonu.

Transfer miał dojść do skutku w ostatnim dniu okienka transferowego na Wyspach - czyli w czwartek. Pomocnik najwidoczniej nie miał przekonania do tego kierunku. Wcześniej łączono go także z mistrzem Turcji Galatasaray Stambuł. W tym przypadku skończyło się jedynie na doniesieniach mediów.

Sonny Kittel odszedł z Rakowa Częstochowa

Jakub Moder w Brighton po wyleczeniu kontuzji: