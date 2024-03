Jakub Rzeźniczak i jego żona na prywatnych zdjęciach. Piłkarz zawalczy w oktagonie na Clout MMA. W wolnym czasie uwielbia podróżować

Jakub Rzeźniczak zawalczy z Marcinem Najmanem?

Jakub Rzeźniczak z pewnością budzi bardzo wiele emocji - nie tylko tych pozytywny. O byłym graczu m.in. Legii Warszawa czy Wisły Płock zrobiło się bardzo głośno, gdy w wywiadach zaczął się kontrowersyjnie wypowiadać o swojej rodzinie. Jedna z wypowiedzi w Dzień Dobry TVN miała być nawet pretekstem dla Kotwicy Kołobrzeg do rozwiązania umowy z zawodnikiem. Kotwica zdecydował się rozwiązać umowę powołując się na Kodeks Etyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rzeźniczak zdecydowanie naruszył zasadę etyki piłkarskiej, fair play, szacunku, życzliwości, a także poczucia godności. Zawodnik się z tym nie zgadza i będzie walczył o swoje przed odpowiednimi organami.

Jakub Rzeźniczak uwielbia podróże do ciepłych krajów. Razem ze swoją żoną Pauliną Nowicką odwiedzili już wiele przepięknych miejsc. Były już Stany Zjednoczone , Gruzja , Włochy , czy Bahamy . Para ślub wzięła w gorącym Miami . Widać, że obrońca uwielbia te klimaty. W lutym tego roku urodziła mu się kolejna córka - Antonina . Rzeźniczak na Intagramie pokazuje jak spaceruje z wózkiem nad brzegiem morza. Nie zabrakło także pierwszej wizyty w restauracji.

Według informacji "Meczyków" Jakub Rzeźniczak niedługo stanie do walki w oktagonie. Zawodnik ma dołączyć do federacji Clout MMA i zmierzy się z Marcinem Najmanem. Jego rywal to były pięściarz, więc pojedynek nie będzie łatwy. Oficjalnego potwierdzenia tej informacji jeszcze nie ma.

Aby zobaczyć wszystkie zdjęcia, wejdź w galerię, a następnie klikaj strzałkę w prawo!