Jakuba Modera czeka długa przerwa. Fatalne wieści dla kibiców

Jakub Moder zerwał więzadło krzyżowe

To kontuzja, z którą zmaga się sporo reprezentantów Polski. Więcej niż jedno zerwanie miewali już w karierze stosunkowo młody Arkadiusz Milik i Krystian Bielik. Dziś kolejną złą informację otrzymaliśmy w sprawie jednego z reprezentantów Polski. Jakub Moder na pewno nie zagra do końca sezonu. Zerwane więzadło w kolanie oznacza około pół roku leczenia i rehabilitacji. Nie wiadomo, czy zdąży do MŚ 2022 w Katarze.

Pomocnik Brighton wszedł na ligowy mecz z Norwich City z ławki rezerwowych. Na boisku spędził zaledwie cztery minuty. Po kontakcie z rywalem upadł na murawę i został zniesiony na noszach.

Na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Graham Potter nie znał jeszcze dokładnej diagnozy. "To nie będzie nic dobrego" - powiedział trener.

Kwestia powrotu do zdrowia po zerwanych więzadłach jest bardzo różna w futbolu i zależy od zdolności do regeneracji samego piłkarza. Jedni wracają do grania już po trzech miesiącach. Inni potrzebuję znacznie dłużej niż "ustawowe" pół roku na zagojenie ran.