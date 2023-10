Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji w przypadku braku awansu na mistrzostwa Europy przestanie pełnić swoją funkcję OPRAC.: Jakub Jabłoński

Selekcjoner reprezentacji Szwecji za dwa tygodnie "rzuci ręcznik"? PONTUS LUNDAHL/AFP/East News

Selekcjoner reprezentacji Szwecji Janne Andersson oświadczył, że jeżeli jego drużyna nie awansuje na Euro 2024 to on natychmiast odejdzie, a może się to zdarzyć już za dwa tygodnie. Szwedzi bowiem na razie rozczarowują w swojej grupie eliminacyjnej i zajmują zaledwie trzecie miejsce, tuż za Belgią oraz Austrią.